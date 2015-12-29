رئيس الخطوط الكورية يجبر ابنته على الاعتذار للشعب: «آسف.. لم أُحسن تربيتها»

أجبر رئيس شركة الخطوط الكورية الجنوبية، ابنته؛ على الاعتذار أمام العامة بعد ردود الأفعال الساخرة والغاضبة تجاه “حادثة الجوز” التي قد ترمي بابنته خلف القضبان لمدة 3 سنوات.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال الأب “أعتذر جداً لأنني لم أُربِها تربيةً حسنةً وأطلب منكم الصفح والمغفرة”، هكذا عبّر الرجل عن أسفه بعد أن تسبّبت ابنته في تأخير إحدى رحلات الشركة لمدة 11 دقيقة من جرّاء إهانتها مضيفاً.

تفاصيل الواقعة

> الابنة هيذر تشو؛ التي كانت تشغل منصب نائب الرئيس الأول للشركة قبل عزلها من طرف والدها، أهانت المضيف وطردته بعد أن جلب لها الجوز الذي طلبته في كيس وليس في طبق.

وحسب شهود عيان، بعدما حصلت تشو على المكسرات في مقصورة الدرجة الأولى، قامت بتوبيخ وإهانة المضيفين ثم أجبرتهم على الركوع أمامها، وحين علم أبوها بالحادثة طلب عقد مؤتمر صحفي في مكان عام وأحضرها لتعتذر أمام الملأ.

وأدّت هذه الضجة إلى تأخّر الرحلة المتوجّهة إلى مدينة نيويورك الأمريكية لمدة 11 دقيقة تمّ خلالها تغيير الموظفين.

الرأي العام

> “قضية الجوز” أثارت الرأي العام ولم تمر مرور الكرام أو تتوقف عند اعتذار والد تشو واعتذارها هي شخصياً عن سوء تصرفها، إذ تحولت إلى مساءلة قانونية، حيث قضت محكمة كورية جنوبية في شهر فبراير الماضي، بالسجن لمدة عام على تشو بعد إدانتها بإساءة المعاملة.

ورأت المحكمة أن تشو انتهكت القانون حين أمرت الطائرة بالعودة مرة أخرى بعد أن كانت تقوم بعملية الإقلاع بالفعل في الخامس من ديسمبر 2014.

وقدمت تشو إضافة إلى اعتذارها العلني 6 رسائل اعتذار للمحكمة، ولكن ذلك لم يعفِها من العقاب.

العقاب

> وطالب ممثلو الادعاء بسجنها 3 سنوات إذا أُدينت بانتهاك قانون الطيران واتهام آخر باستغلال وظيفتها في عرقلة سير العدالة.. لكن المحكمة برّأت تشو من التهمة الثانية.

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