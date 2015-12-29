صور| أمير قطر السابق بعد إصابته بكسر في القدم

نشر الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، صور على موقع «انستجرام» لوالده، حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق، لطمأنة القطريين على صحة الأمير السابق، والذي قد تعرض للإصابة بـ”كسر في الرجل”.

وطمأن الشيخ جوعان بن حمد، على صحة والده الأمير حمد، مؤكدًا أنه بحالة جيدة وفي مرحلة العلاج الطبيعي، حسبما ذكر موقع الخليج أونلاين.

وكتب الشيخ جوعان بن حمد، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مغردًا: ‘‘لكل من سأل عن الوالد طيب وبخير الحمد لله .. كسر في الرجل وتم إجراء تدخل جراحي والآن في مرحلة العلاج الطبيعي.. شكراً على سؤالكم’’.