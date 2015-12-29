لقلب حديد.. 5 ألوان من الطعام تقوى عضلات قلبك وتحميه من الأزمات

للقلب تأثير كبير على الحالة الصحية للفرد، والمشكلات الصحية فيه تؤثر بشكل كبير على كل أعضاء الجسم، وتبدأ العناية بصحة القلب من اختيار الألوان الخاصة بطعامك وتنوعها.

وهو ما أكده الموقع الأمريكى "womansday" موضحًا أن ألوان الأطعمة تؤثر على صحة القلب ويمكن أن تفيد فى وقايته من الأمراض حتى لا يحتاج إلى علاج.

اللون الأصفر

كوب واحد من الأناناس يحتوى على أكثر من 100% من فيتامين C الذى يحتاجه الفرد فى اليوم ويساعد على حماية خلايا القلب من التلف، وتأتى الذرة من بين الألوان الصفراء التى يحتاجها القلب حيث تحتوى على مادة "لوتين" و"زياكسانثين" وتحميه من الأزمات القلبية.

اللون الأخضر

كشفت العديد من الأبحاث عن أن تناول السبانخ يساعد على تحسين وظيفة القلب لدى النساء، بالإضافة إلى أوراق اللفت فهى مصدر جيد لعشرات من المواد المضادة للأكسدة والتى تحافظ بدورها على صحة القلب.

اللون الأزرق

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>وخلال دراسة حديثة ثبت أن تناول 3 حبات من التوت الأزرق يساعد على خفض ضغط الإصابة بخطر النوبات القلبية بداية من عمر 30 عاما حتى 50 عاما.

اللون الأحمر

البطيخ والطماطم ذات المصادر الطبيعية من الليكوبين وأحد مضادات الأكسدة القوية، وزيادة نسبة "الليكوبين" فى الجسم تحمى من خطر أمراض القلب بنسبة 55%، ويمكن تحضير طبق يومى من سلطة الطماطم والبطيخ وتناولهما بإضافة القليل من الليمون والبصل المقطع أو بدون إضافات.

اللون البرتقالى

بالإضافة إلى فيتامين C الذى يحتوى عليه البرتقال إلا أنه يحتوى على 3 جرامات من الألياف التى تساعد على خفض مستويات الكولسترول فى الدم، أما الفلفل البرتقالى فيحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم وهو معدن يساعد على تنظيم ضغط الدم.

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