لميس الحديدي بعد حبس «البحيري» : أطالب الرئيس بسحب دعوته لإصلاح الخطاب الديني

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن حكم محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بجنوب القاهرة بحبس الباحث إسلام البحيري بتهمة ازدراء الأديان يقضي على ملف إصلاح الخطاب الديني في مصر.

وأشارت “الحديدي” خلال برنامجها “هنا العاصمة” المذاع على فضائية “سي بي سي” مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن داعش لا تحتل الأرض فقط بل تحتل العقول، مضيفة أنه يجب على الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يذهب إلي الأزهر ويسحب دعوته إلى تجديد الخطاب الديني.

وتساءلت :”كيف يتم تجديد الخاطب الديني ومناقشته بعدما حدث في قضية “البحيري”؟، موضحة أن مناقشة الفكر تكون بالفكر وليس بالحبس خلف القضبان.