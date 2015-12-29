وزير الدفاع اللبنانى: الهبة السعودية للجيش اللبنانى سلكت طريقها الصحيح

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبنانى وزير الدفاع سمير مقبل أن "الهبة السعودية للجيش اللبنانى (بقيمة ثلاثة مليارات دولار ) سلكت طريقها الصحيح"، وأنه لا عراقيل تعيق تنفيذها".

وأشاد مقبل - خلال استقباله اليوم الثلاثاء قائد الجيش اللبنانى العماد جان قهوجى وأعضاء المجلس العسكرى - بـ"الإنجازات المحققة على يد أفراد الجيش اللبناني، على الرغم مما يحيط بهم من قلق على المصير جراء ما يجرى إقليميا وما يخطط له الإرهابيون والتكفيريون لإشعال نار الفتنة.

وقال إن "صمود الجيش على الجبهات، وما قام ويقوم به من إنجازات دفعت العديد من الدول الى دعمه وتسليحه، وتمنى للمؤسسة العسكرية "قائدا وضباطا وأفرادا إكمال مسيرة الشرف والتضحية والوفاء، قائلا إن آمالنا وآمال كل اللبنانيين معقودة على صمود وبطولات جيشنا الباسل".

كما تمنى أن "تتكلل المساعى الجارية لإطلاق باقى العسكريين المختطفين لدى تنظيم داعش الإرهابى بالنجاح والعودة الى مؤسستهم وذويهم سالمين".

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قد أعلنت فى عهد الملك الراحل عبد الله بن العزيز عن هبة لتسليح الجيش اللبنانى من فرنسا بقيمة ثلاثة مليارات دولار.. كما أعلنت عن هبة أخرى بقيمة مليار دولار توزع مناصفة بين الجيش والأمن اللبنانيين.