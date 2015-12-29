الجبير: قتل زعيم جماعة جيش الإسلام السورية لا يخدم عملية السلام

قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير اليوم الثلاثاء أن قتل زهران علوش زعيم جماعة جيش الإسلام السورية فى ضربة جوية روسية الأسبوع الماضى لا يخدم عملية السلام فى سوريا.

وقال الجبير فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركى خلال زيارة للرياض "نعتقد أن اغتيال(زهران علوش) أو محاربة زعامات أيدت حلا سلميا وتحارب داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) فى سوريا لا يخدم العملية السلمية فى سوريا.. ولا يخدم محاولة الوصول إلى حل سياسى فى سوريا."

وأضاف "أنا لا أعرف ما يدور فى أذهان الروس ولا أعرف السبب الذى جعلهم يقومون بفعل مثل هذا ولكن ما أعرفه أنه إذا أردنا الوصول إلى حل سلمى فى سوريا (علينا) أن نتعامل مع كل الفئات السورية التى لم تلطخ أيديها بالإرهاب.. والجماعات الإرهابية معروفة."

وقتل علوش فى ضربة جوية روسية يوم الجمعة الماضى.

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