اغتيال قاض فى عدن

اغتال مسلحان مجهولان قاضيا فى حى المنصورة بمدينة عدن مساء اليوم ، ونقلت صحيفة عدن الغد الالكترونية عن شهود عيان أن مسلحين أطلقا النار على القاضى جلال الحكيمى وهو فى سيارته بشارع التسعين بحى المنصورة فقتل فى الحال وقاما باخراج جثته من السيارة وفرا بها .

وتأتى هذه الحادثة بعد حوالى شهر من اغتيال القاضى محسن علوان رئيس المحكمة الجنايات بأمن الدولة فى عدن فى ضوء الانفلات الأمنى الذى تشهده المدينة منذ تحريرها فى يوليو الماضى وحدوث عدة عمليات اغتيال مماثلة لشخصيات عسكرية وأمنية .