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والدة توفيق عكاشة تمنعه من الظهور بـ "الفراعين" امتثالا لقرار المنطقة الحرة

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والدة توفيق عكاشة تمنعه من الظهور بـ "الفراعين" امتثالا لقرار المنطقة الحرة والدة توفيق عكاشة تمنعه من الظهور بـ "الفراعين" امتثالا لقرار المنطقة الحرة
نقلاًعن موقع برلمانى

أعلنت مفيدة الفقى، والدة الإعلامى توفيق عكاشة، بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة لقناة الفراعين منع نجلها عضو مجلس النواب من الظهور بالقناة، امتثالا لقرار الهيئة العامة للاستثمار بمنع ظهور عكاشة.

وكانت المنطقة الإعلامية الحرة، أصدرت بيانًا اليوم، بإيقاف برنامج اليوم، الذى يبث على قناة الفراعين المملوكة لشركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، مع منع ظهور الإعلامى توفيق عكاشة على القناة المرخص بها للشركة أو فى أى من البرامج، التى تبث عليها خلال مدة الإيقاف، وقالت إنه ثبت مخالفة الشركة المذكورة لشروط ترخيص مزاولة النشاط الصادر لها.

كما وجهت المنطقة الإعلامية الحرة إنذارا إلى شركة فيرجينيا للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية المالكة لقناة الفراعين بضرورة الالتزام بكل من شروط ترخيص مزاولة النشاط الصادر لها وضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية وميثاق العمل الإعلامى العربى والمحتوى الفنى المعتمد من مجلس إدارة المنطقة.

وأكدت المنطقة أنه فى حالة تكرار المخالفة مستقبلًا سيتم إلغاء قرار الترخيص الصادر للشركة بمزاولة النشاط إعمالًا لنص القانون ولائحته التنفيذية.

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