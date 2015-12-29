نظر قضيتين بإعادة محاكمة ضابطين متهمين فى مقتل السيد بلال فبراير المقبل

قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات الإسكندرية تأجيل نظر إعادة محاكمة أحد ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل فى قضية مقتل وتعذيب "السيد بلال" - أحد المتهمين السابقين فى قضية تفجيرات كنيسة القديسين عشية رأس السنة الميلادية 2011 - وتعذيب آخرين إلى جلسة 24 فبراير المقبل؛ لحين إحضار ملف القضية من الدائرة 23 التى تعيد محاكمة متهم آخر.

أصدرت المحكمة قرارها برئاسة المستشار مصطفى عامر؛ فى إعادة محاكمة أسامة الكنيسي؛ الذى سبق إدانته بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة 10 آلاف جنيه، وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمته ليحال مرة أخرى إلى محكمة الجنايات.

يذكر أن المتهم الثانى فى القضية حسام الشناوي؛ العقيد السابق بمباحث أمن الدولة، يعاد محاكمته أمام الدائرة 23 بجنايات الإسكندرية وسبق صدور حكم غيابى ضده، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لإدانته بمقتل وتعذيب السيد بلال وتعذيب آخرين، ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها فى القضية فى 16 فبراير المقبل.

تعود وقائع القضية على خلفية تحقيقات جهاز مباحث أمن الدولة فى التفجيرات التى وقعت عشية رأس السنة الميلادية 2011 أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية؛ وراح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين، وعملية التحقيقات مع مشتبه بهم تعرضوا إلى وقائع تعذيب ولقى أحدهم مصرعه جراء التعذيب "السيد بلال" حسب التحقيقات والقضايا التى باشرتها محكمة الجنايات وأصدرت أحكام غيابية وحضورية على عدد من ضباط الجهاز وأنتهت بتبرأة بعضهم.