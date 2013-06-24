زوري منحوتات الأحجار في "غابة شيلين" الصينية

"غابة الأحجار شيلين" عنوان لا يشبه أيّ معلم سياحي آخر، هو عبارة عن غابة فريدة من نوعها، لا تغطيها الأشجار الوارفة، بل الأحجار الصّلبة المتنوّعة...

تقع في جنوب غرب مقاطعة "يونان" الصينيّة، وتعتبر إحدى روائع العالم، فهي عبارة عن مجموعة من الأحجار الجيريّة التي نحتتها المياه عبر العصور الجيولوجيّة المختلفة، ويصل ارتفاع كلّ منها إلى 30 متراً.

وتُعدّ من أغرب وأجمل الأماكن السّياحية في العالم، وتبدو الصّخور هناك أشبه بالمسامير الحادّة.

وإذ تبلغ مساحتها حوالى 750 كيلومتراً مربّعاً، تشكّل جزءاً من حديقة "بيماراها" الوطنيّة.وبالإضافة إلى الأحجار الشّاهقة الكلسية، ثمّة وديان وكهوف وجداول وشلالات، فيها.وتسكنها مجموعة من النباتات والحيوانات النّادرة، كبعض الطيور المهدّدة بالانقراض.

ويُقال إنّه يمكنكِ رؤية مجموعة من الأحجار التي تتخذ شكل الحيوانات والنباتات والأشخاص!

وقد اختارت "اليونيسكو" هذه الغابة لتكون من ضمن المناطق الأثرية الهامّة فى العالم.

*مواعيد الزيارة:تستقبل هذه الغابة زوارها من الثامنة والنصف صباحاً وحتى السادسة مساءً.