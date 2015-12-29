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استراحة الدوري الإنجليزي - ليستر سيتي 0-0 مانشستر سيتي.. محرز يهدد مرمى هارت

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استراحة الدوري الإنجليزي - ليستر سيتي 0-0 مانشستر سيتي.. محرز يهدد مرمى هارت استراحة الدوري الإنجليزي - ليستر سيتي 0-0 مانشستر سيتي.. محرز يهدد مرمى هارت

يدفع التشيلي مانويل بيللجريني المدير الفني لمانشستر سيتي بتشكيل ذو نزعة هجومية في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي في أقوى مباريات هذه الجولة.

وعلى عكس مباراة أرسنال يدفع بللجريني بالرباعي دي بروين وستيرلنج وديفيد سيلفا وأجويرو في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي.

ويستضيف ليستر المتصدر على ملعبه كينج باور فريق مانشستر سيتي الثالث في مباراة قد يكون لها دورا في شكل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

الحراسة: جو هارت

الدفاع: كولاروف - أوتاميندي - مانجالا - سانيا

الوسط: يايا توريه - فيرناندينيو - ديفيد سيلفا - دي بروين - ستيرلنج

الهجوم: أجويرو

على الناحية الأخرى دفع رانييري بتشكيل معتاد لليستر سيتي ىقوده الثنائي المتألق جيمي فاردي ورياض محرز.

 

الحراسة: كاسبر شمايكل

الدفاع: سيمبسون - هوث - فوكس - مورجان

الوسط: محرز - كانتي - درينكووتر - ألبرايتون - إينلر

الهجوم: فاردي

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تابع التغطية الحية للمباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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أحداث اللقاء

استراحة

ق42: عرضية من اليسار مرت من أمام الجميع دون متابعة حاول ألبريتون تسديد الكرة في الأخير لكنها خرجت لركلة مرمى.

 

ق25: محرز استخلص الكرة ثم تقدم نحو منطقة الجزاء وسدد الكرة لكن مرت فوق المرمى.

انطلاق المباراة

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فيديو اليوم السابع