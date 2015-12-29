حبس تشكيل عصابى وضبط عاطل بحوزته 900 قرص مخدر فى الإسماعيلية

قررت نيابة مركز فايد بالإسماعيلية حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بسرقة "230" ألف جنيه من سيارة تاجر فاكهة.

وتعود الواقعة عندما تلقى مأمور مركز فايد بلاغا من "حجى.س.ع" 67 سنة تاجر فاكهة مقيم دائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة يفيد بسرقة مبلغ مالى قدره "230" ألف جنيه من داخل السيارة خاصته رقم "ى ر" 4186 حال تواجدها بجوار مزرعته الكائنة بدائرة مركز فايد.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد عبد الله رئيس مباحث مركز فايد، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد.ح.س" 18 سنة، و"عاطف.ع.ف" 22 سنة و"مصطفى.ح.ع" 13 سنة، و"كريم.ر.م" 18 سنة، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز فايد حيث كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهم ضبط مبلغ مالى قدره "55" ألف جنيه من المبلغ المالى محل الواقعة، كما تم ضبط "دراجة نارية، مركبة توك توك" اعترفوا بشرائهما من متحصلات جريمة السرقة.

وتمكنت مباحث قسم أول الإسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته 900 قرص مخدر و14 لفافة بانجو وسلاح ابيض ومبلغ مالى.

تلقى اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد أحمد الشناوى رئيس مباحث قسم أول الإسماعيلية ومعاونيه النقيبان أمير الالفى وعادل فياض معاونى المباحث بالقبض على "إبراهيم.م .أ" 32 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية بحوزته 900 قرص مخدر و14 لفافة بانجو وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالى و2 تليفون محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالى من حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة والتليفونات لتسهيل عمليه البيع والاتجار على عملائه من المتعاطين والمدمنين وأن السلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس حال ترويجه للمواد المخدرة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5487 لسنة2015 جنح قسم أول الإسماعيلية.