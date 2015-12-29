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قافلة طبية لعلاج أمراض العيون نهاية يناير المقبل في الأقصر‎

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قافلة طبية لعلاج أمراض العيون نهاية يناير المقبل في الأقصر‎ قافلة طبية لعلاج أمراض العيون نهاية يناير المقبل في الأقصر‎

 

نقابة الأطباء بالأقصر – أرشيفية

تنظم لجنة « العطاء» بنقابة الأطباء بالأقصر بالتعاون مع مستشفى رؤية للعيون وتحت رعاية محافظ الأقصر محمد بدر قافلة “النور” الطبية الخاصة بأمراض العيون بمستشفى رؤية بمدينة الأقصر خلال يومي 29 و30 يناير المقبل.

وتشمل القافلة إجراء الكشوفات الطبية وكشف النظارة وقاع العين وعمليات المياه البيضاء وعمليات أخرى متعددة لجميع المواطنين المستحقين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة مجانًا بجانب إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية للحالات المستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، ويتم التقدم لطلب الكشف عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر والمكاتب التابعة لها.

وقال الدكتور أحمد حمزة، نقيب الأطباء بالأقصر، إن لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء ستقوم بصرف كافة الأدوية وتقديم مستلزمات العمليات للحالات بالمجان تحت إشراف عدد من الأساتذة الاطباء المشاركين في القافلة في مقدمتهم الأستاذ الدكتور حازم الحناوي أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الإسكندرية والأستاذ الدكتور عمرو الكمشوشي أستاذ طب وجراحة العيون واستشاري حول الأطفال بجامعة الاسكندرية والأستاذ الدكتور عمر حسين الماوي استشاري الشبكية والجسم الزجاجي والأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز استشاري تجميل الجفون والجهاز الدمعي والأستاذ الدكتور محمد عطيتو مدرس العيون بجامعة جنوب الوادي والأطباء فوزي محمد راشد وأحمد يحيى ومحمد خالد استشاريو الرمد.

وأضاف حمزة أن القافلة تقام تحت رعاية محافظ الأقصر محمد بدر وهي ثمرة نتاج وتعاون بين لجنة مصر العطاء بالنقابة العامة للأطباء والنقابة الفرعية بالأقصر ومستشفى رؤية للعيون وستقوم اللجنة والنقابة الفرعية بالأقصر بالإشراف الطبي وتقديم الأدوية ومستلزمات العمليات بالمجان.

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