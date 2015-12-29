إحالة ضابط بالبحث الجنائى بالجيزة لمجلس التأديب بعد ثبوت تعاطيه الحشيش

قال مصدر أمني، أنه من المقرر إحالة ضابط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، إلى مجلس التأديب، وذلك عقب ورورد تقرير الطب الشرعي في واقعة تعديه بالسب على وكلاء نيابة الهرم بالإيجاب وإثبات تعاطيه جوهر الحشيش.

وتسلمت نيابة أكتوبر ثانٍ، اليوم الثلاثاء، تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، بشأن تحليل عينة من دماء النقيب “ط. ف”، بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، ووردت العينة بتعاطي الضابط، المتهم بسب وكلاء نيابة الهرم، لمخدر”الحشيش”.

وأصدرت النيابة، برئاسة المستشار محمد يسري، قرارًا بضبط وإحضار الضابط بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وكانت النيابة أخلت سبيله بكفالة 2000 جنيه على ذمة قضية اتهامه بالاعتداء بالسب والقول ضد وكلاء نيابة الهرم، أثناء سماع أقواله بقضية أجرى التحريات بها، وتعطيل حركة العمل، ومحاولة الهروب من سراي النيابة.

وقالت مصادر قضائية، إن النيابة أخطرت قيادات بمديرية أمن الجيزة لتنفيذ قرارها بضبط وإحضار الضابط ، خاصة بعد تعهدها بعدم خشية جهات التحقيقات من هروب المتهم كون محل عمله معلومًا، وأسرته تتمع بسمعة طيبة، وأن والده قيادي بمديرية الأمن.