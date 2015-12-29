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«بدر» يبحث وضع مخطط تفصيلي استراتيجي لمدينة الأقصر الجديدة‎

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«بدر» يبحث وضع مخطط تفصيلي استراتيجي لمدينة الأقصر الجديدة‎ «بدر» يبحث وضع مخطط تفصيلي استراتيجي لمدينة الأقصر الجديدة‎

خلال الاجتماع

عقد محمد بدر، محافظ الأقصر، اجتماعًا مع وفد أعضاء اللجنة الاستراتيجية لبحث مشروع إقامة مدينة الأقصر الجديدة المكتب “الاستشاري الهندسي “كونكت،معماريون ومخططون”، برئاسة الدكتورة مايسة عبد العزيز وبحضور أعضاء المكتب الاستشاري ورئيسا مدينتي الأقصر وأرمنت ومديري التخطيط والاسكان والأملاك بالمحافظة.

طالب المحافظ خلال الاجتماع أعضاء اللجنة بوضع رؤية جديدة ومخطط تفصيلي استراتيجي لمدينة الأقصر الجديدة لتصبح مدينة ذكية تمثل بؤرة تنمية في نطاق محافظة الأقصر الحضارية.

وأشار«بدر» إلى أهمية اختيار موقع مناسب للمدينة يعمل على خلق مجالات أكثر للتوسع وتخفيف الضغوط السكانية للأقصر وتوفير الاحتياجات السكانية والاجتماعية بشكل جاذب، مؤكدًا أهمية وضع برنامج زمني محدد للانتهاء من الرؤية والمخطط الاستراتيجي للمدينة.

 

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