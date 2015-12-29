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وزير الرى : إثيوبيا لم تخزن مياه خلف سد النهضة

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وزير الرى : إثيوبيا لم تخزن مياه خلف سد النهضة وزير الرى : إثيوبيا لم تخزن مياه خلف سد النهضة

29 ديسمبر 2015 | 10:36 مساءً

وزير الري

قال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى، إن إثيوبيا لم تخزن مياه النيل خلف سد النهضة، مطمئنا الرأى العام المصرى:”أرسلنا لجنة وتأكدت أن إثيوبيا لم تخزن مياه خلف السد”. وأكد وزير الرى، خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه “على مسئوليتى” المذاع على فضائية “صدى البلد”،:” بعد انتهاء المكتب الاستشارى من عمله سنتأكد من أنه لن يكون هناك ضرر من بناء سد النهضة”، مشدداً على أن أديس أبابا لن تبدأ فى تخزين المياه إلا بعد الانتهاء من جميع الدراسات اللازمة. وأضاف أن اجتماع شهر فبراير المقبل للدول الثلاث، سيشهد عرض ما يستجد من أمور خاصة بسد النهضة، مؤكدا أن هناك احتفالية فى شهر فبراير فى العاصمة السودانية الخرطوم، بمناسبة انتهاء المفاوضات.

 

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