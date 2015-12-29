متخصص في الشؤون الأفريقية: مصر تتفاوض حاليًا على تقليل حجم الخسائر من بناء سد النهضة

قال عطية عيسوي، المتخصص في الشؤون الأفريقية، إن وثيقة الخرطوم الخاصة بشأن قضية سد النهضة، تعتبر خطوة على الطريق الصحيح، إذا التزمت بها دولة إثيوبيا، والتفاوض الذي يحدث حاليًا بين مصر وإثيوبيا يأتي على تقليل حجم الخسائر، وليس على وقف بناء السد من عدمه، لأنه بالفعل ستخسر مصر والسودان من هذا السد.

وأضاف «عيسوي»، خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن مصر حققت عدة مكاسب مهمة من وثيقة الخرطوم أبرزها، التفاوض على فتح بوابتين إضافيتين لتمرير المياه عند اللزوم، ومد فترة ملء بحيرة السد لفترة طويلة، قائلًا: “زيادة فتحات السد تزيد من حجم المياه المتدفقة إلى مصر”.

وتابع «عيسوي»، أن الخبراء هم من سيحددون مدى الحاجة لفتحات سد جديدة، موضحًا أن الوثيقة الجديدة الخاصة بالسد تنص على أنه يجب الانتهاء من الدراسات الخاصة بالسد في فترة من 8 إلى 12 شهرًا.

وأكد أن إثيوبيا لم تقبل إطلاقاً بوقف بناء سد النهضة لمدة عام حتى يتم الانتهاء من الدراسات، وذلك لأن إثيوبيا تعتبر بناء السد مسألة سيادة وطنية، موضحًا: “أستبعد انهيار السد لأنّ إثيوبيا أنفقت على هذا السد ما يُقارب الـ 5 مليار دولار”.