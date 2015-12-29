تقرير أمريكى يكشف: لكل فصيلة دم رياضة تناسبها.. اعرف فصيلتك ورياضتك

أثبتت الأبحاث أنه لكل فصيلة دم غذاء يناسبها فمثلاً أصحاب فصيلة الدم O يفضل أن يكثروا من تناول اللحوم والأطعمة الغنية بالبروتينات، وعلى النقيض تمامًا أصحاب فصيلة الدم A يجب أن يقللوا من اللحوم ويُكثروا من تناول الخضراوات والفواكه والبقوليات.

ومن جانبه كشف الموقع الطبى الأمريكى "webmd" عن الرياضة المثلى حسب فصيلة الدم، وأشار إلى أن الرياضات العنيفة هى الأفضل بالنسبة لأصحاب فصيلة الدم O مثل الركض وركوب الدراجات لمدة تصل إلى ساعة واحدة يوميًا، بينما يفضل لأصحاب فصيلة الدم A أن يمارسوا رياضة اليوجا.

أما أصحاب فصيلة الدم AB فنصحهم تقرير نشر بالمجلة الأمريكية "More" بممارسة رياضة اليوجا فى الصباح وذلك لتعزيز قدرتهم على التركيز، وكما يفضل أن يمارسوا تمارين الإيروبيك لفترة تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقة لتعزيز مستويات الطاقة والنشاط الخاصة بهم.

وأخيرًا أصحاب الفصيلة B تعتبر الرياضة مهمة جدًا بالنسبة لهم، وتساهم فى الحد من شعورهم بالقلق والتوتر وتجعل تركيزهم أفضل وأقوى، وأما الرياضة الأفضل بالنسبة لهم فهى تشمل: ممارسة تمارين الإيروبيك فى الصباح بجانب السباحة واليوجا والجرى الخفيف.