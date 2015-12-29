حظك اليوم .. توقعات الأبراج اليوم السبت 9 يناير 2016 مع ماغي فرح

حظك اليوم برجك اليوم الأبراج اليوم السبت 9 يناير 2016 ، إليكم توقعات الأبراج والفلك يوميا من أهم خبراء الأبراج العرب ، ماغي فرح ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ليلى عبد اللطيف .. كل هؤلاء يتوقعون لك ماذا يقول حظك اليوم ، تفاءل إذا بشرتك النجوم . وهذه توقعات ماغي فرح لبرجك اليوم

برج الحمل

تبدو في صحة جيدة يوم جيد وفي صالحك انتبه لعراقيل قد تصادفك في فترة الصباح وانت ذاهب لعملك لكنك سوف تجد حلا سريعا لها للحظ الذي يدعمك في فترة ما بعد الظهر تبدأ باعداد الخطط للمساء فان حدثا مهما قد يحدث لك في تلك الفترة يدعمك للايام القادمة ، تنتهي اليوم حالة من الشعور باليأس وتفكر ان تأخذ راحة لمدة طويلة ، كما تفكر فى مصير علاقتك مع من تحب.

برج الثور

تقوم بعمل العديد من العمليات الناجحة اليوم حاول ان تتسمك بالفرصة التى امامك مشاكل مزعجة كانت ترافقك منذ اليوم الماضي عليك الحذر من ان تعطي اي قرارات او احكام متسرعه، الصراحة افضل شيء فى علاقتك مع حبيبك حاول ان تكون صريحا بشكل دائم.مكالمة تلفونية بينك وبين من تحب قد تحدث مشكلة جديدة بينكما بالمساء ، فاحذر على صحتك تعاني تعبا و توترا

برج الجوزاء

لديك العديد من المشاريع المواعيد التى تنتظرك اليوم حاول التركيز جيدا والاستعداد في صباح هذا اليوم و استخدم نشاطك في الطريقة الصحيحة في فترة الظهيرة قد تضطر الى مواجهة رئيسك في العمل لوضع النقاط على الحروف و تكون انت المنتصر مزاجك قد يتغير في فترة ما بعد الظهر وتصبح متوترا وذلك لامر عائلي طارئ لكن ما يلبث ان ينتهي بسرعة لتسهر مع اصدقائك بسهرة ممتعة ، علاقتك مع الحبيب فى حالة تحسن دائم.حاول ان تركز اكثر على ما تقوم به ولا داعي لاعمالك المتهورة

برج السرطان

حاول التركيز فى عملك ولاداعى للكسل التى يسيطر عليك ، تهتم كثيرا بالارباح المادية ومايتعلق في البيع والشراء سوف يكونان في قمة اهتماماته الالتزامات المالية تظهر فجاءة امامك في الظهيرة فعليك التخفيف من مصاريفك في المساء تركز اكثر على امورك العائلية والعاطفية التي انت مهملها منذ وقت ليس بالقصير ، حاول التعبير عن مشاعرك تجاهة حبيبك وهذا سيكون افضل شيء تقوم بة اليوم مع حبيبك.

برج الاسد

تطور جيد فى الحياة المهنية حاول التركيز اكثر واكثر حتى تنال المراد حبيبك ينتظر منك الكثير ولكنك تراوغ لديك اليوم اشراقات وذبذبات ايجابية ، تقدم ملموس قد تحرزه على المستوى الاجتماعي في فترة نهاية اليوم احذر الثقة الزائدة في النفس وحاول ان تركز اكثر قبل ان تقول اي كلمة او تفعل اي حركة فقد تغضب الاخرين منك و خاصة افراد عائلتك ومن تحب المحتاج الى حنانك .

برج العذراء

عليك الحذر والهدوء يوم متوتر ممل وكئيب وقد يجعلك تفكر افكارا سوداء لا داعي لها من المفضل ان تأخذ راحة في فترة ما بعد الظهر وان لا تتعب نفسك لان صحتك قد تطلق جرس انذار طالبة منك بعض الراحة وتنظيم الاكل، قد تقوم بتأجل العديد من المواعيد الهامة لك اليوم لاداعى للعناد ،عليك الهدوء فهو افضل شيء لتجاوز الخلافات التى بينك وبين الحبيب.

برج الميزان

عدم الاهتمام بكلام الناس وتحررك المسرف يجعلك عرضة للشائعات التي قد تطولك انتبه الى تصرفاتك وافعالك فان اي خطأ قد تقع فيه سوف تسمع بسببه الكثير من الانتقادات التي لا ترغب في سماعها على الاطلاق تغير في مزاجك مساءا فالاوضاع العاطفية رائعة وسوف يعجبك التغيير حاول التفكير جيدا فى العروض التى امامك حاول ان تفتح قلبك للحب ولاداعى للخوف فالحياة واسعة.

برج العقرب

ابتعد عن المشاكل من حولك وحاول ان تركز افكارك اكثر على ما تنوي فعله فان كل حركة لك سوف تحسب عليك و تاخذ اكثر من حجمها في فترة ما بعد الظهر تضغط عليك الاعمال بشكل كبير مما يجعلك تصاب بانزعاج وعصبية المساء هادئ الى حد ما وقلة البرامج قد تجعلك تجلس في المنزل تسير الامور على مايرام حاول الدخول فى تناقش مع فريق عملك لوضع خطة منافسة للفترة القادم حاول التأكد من مشاعرك اولا تجاه حبيبك .

برج القوس

الحظ الجيد ملازمك اليوم فتمتع و لا تضيع الفرصة لكن عليك ان تكون حكيما وعاقلا فقد تفقد العديد من النقاط في فترة الظهيرة في فترة ما بعد الظهر قد تكتشف امرا يخص احد المقربين منك يجعلك تعيد حساباتك معه اما المساء فهو يعدك بالترفيه عن نفسك برفقة أصدقائك تفكر كيفية ان تجد حلول مناسبة لبعض المشاكل المادية التى لديك لاداعى للتصرفات الطائشة التى تغضب حبيبك.

برج الجدي

رغم المشاكل والضغوط لكنك مرتاح داخليا لانك تنجز ما تريد رؤساؤك بالعمل سوف يقدرون جهودك والكم الهائل من الاعمال التي تنجزها في فترة ما بعد الظهر فترة جيدة لتقديم الامتحانات وخاصة للطلاب لان الحظ سوف يلعب لصالحهم اما المساء فهو هادئ جدا الى درجة الملل حاول ان تتغير اجواء العمل او تأخذ راحة لمدة معينة او ممارسة الرياضة حتى تخرج من اجواء العمل ، لاداعى ان تهمل مشاعر حبيبك وحاول السهر مع حبيبك وان تبوح بالازمات والمشاكل التى لديك

برج الدلو

تشعر ببعض التعب الجسدي قد يصاحبك منذ صحوتك ، التوتر يظهر عليك بشكل واضح مما يؤثر على مزاجك لاتصدر اي كلمة ولو كانت مزاحا ، قد يلغى لك موعد مهم او مشروع تفكر به كثيرا، من المفضل النوم باكرا والتقليل من السهر الطويل قد يكون لديك اليوم بعض الاعمال الاضافية حبيبك فى حاجة لك حاول ان تقف بجانبة في الشدة والالم .

برج الحوت

التصميم والتحدي هو عنوانك فأنت اليوم لن تتنازل عن مبادئك وحقك يوم سوف تكون به على اعصابك لكنك تنجح في اخذ مرادك واهدافك في فترة ما بعد الظهر قد تصلك اخبار جيدة تخفف عنك توترك في فترة المساء حاول ان تفكر جيدا فى العروض التى لديك ولاداعى للمجازفة قد تقرار ان تبوح للحبيب بحقيقة مشاعرك وتبدأ امورك بالهدوء برسالة حاسمة.



شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads