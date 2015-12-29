إحالة عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط للتحقيق لتحرض الطلاب على التظاهر‎

قرر مجلس كلية العلوم بجامعة أسيوط، إحالة استاذ ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين إلى لتحقيق لقيامه بنشر شائعة بإلغاء شعبة داخل قسم النبات لإثارة الطلاب على إدارة الكلية والقسم قبل قدوم ذكرى 25 يناير.

كان أحد الأعضاء بمجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس أثناء حكم الإخوان قد استغل الفيس بوك لنشر الشائعة بين الطلاب، مما خلق حالة من التذمر والتجمهر لدى طلاب الشعبة في سنواتها الأربعة والدراسات العليا واتفقوا على التظاهر، واكتشفت الكلية الشائعة مما جعلها تصدر إعلانًا ينفي هذه الشائعة ويؤكد استمرار الشعبة وأنه التحقيق يجرى لمعاقبة المتسبب في تلك الشائعة.

كان الدكتور مجدي خليل، عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس المنحل، وقد تقدم بطلب لمجلس قسم النبات بإلغاء شعبة الكيمياء والميكروبيولوجي في جلسة القسم الأخيرة وهو ما لم ينظر القسم إليه، ثم فؤجئ الجميع بترويج شائعة بإلغاء الشعبة.