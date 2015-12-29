أخبار عاجلة

ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
شكسبير يرفض تحديد موعد عودة قائد ليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إحالة عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط للتحقيق لتحرض الطلاب على التظاهر‎

Google+ Print
إحالة عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط للتحقيق لتحرض الطلاب على التظاهر‎ إحالة عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط للتحقيق لتحرض الطلاب على التظاهر‎

جامعة أسيوط – أرشيفية

 

قرر مجلس كلية العلوم بجامعة أسيوط،  إحالة استاذ ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين إلى لتحقيق لقيامه بنشر شائعة بإلغاء شعبة داخل قسم النبات لإثارة الطلاب على إدارة الكلية والقسم قبل قدوم ذكرى 25 يناير.

كان أحد الأعضاء بمجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس أثناء حكم الإخوان قد استغل الفيس بوك لنشر الشائعة بين الطلاب، مما خلق حالة من التذمر والتجمهر لدى طلاب الشعبة في سنواتها الأربعة والدراسات العليا واتفقوا على التظاهر، واكتشفت الكلية الشائعة مما جعلها تصدر إعلانًا ينفي هذه الشائعة ويؤكد استمرار الشعبة وأنه التحقيق يجرى لمعاقبة المتسبب في تلك الشائعة.

كان الدكتور مجدي خليل، عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس المنحل، وقد تقدم بطلب لمجلس قسم النبات بإلغاء شعبة الكيمياء والميكروبيولوجي في جلسة القسم الأخيرة وهو ما لم ينظر القسم إليه، ثم فؤجئ الجميع بترويج شائعة بإلغاء الشعبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا