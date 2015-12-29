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مرتضى منصور: حمادة طلبة مثال للاعب المجتهد

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مرتضى منصور: حمادة طلبة مثال للاعب المجتهد مرتضى منصور: حمادة طلبة مثال للاعب المجتهد

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مناقشة أي عرض تركي لمصطفى فتحي جناح الفريق في الشتاء المقبل.

وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء: "نرفض أي عرض تركي لشراء مصطفى فتحي".

وأضاف "لن نفكر أو نناقش أي عروض تركية لأي لاعب".

وتابع "لن نسمح ببيع أي لاعب من نجوم الزمالك للأندية التركية ومعها القطرية أيضا وذلك بسبب السياسة العدائية من قبل الدولتين تجاه ".

وأردف "أنا لا طايق أردوغان ولا طايق تميم.. ومش هنتعامل مع أندية قطرية أو تركية".

ويجلس مصطفى فتحي على مقاعد البدلاء مع الزمالك في حين يعتمد عليه ماركوس باكيتا كورقة رابحة في الشوط الثاني دائما.

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فيديو اليوم السابع

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