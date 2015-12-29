شريف علاء: الزمالك لم يبلغني بالاستغناء عني

أكد شريف علاء مدافع الزمالك أن مسؤولي الفريق لم يبلغوه بقرار الاستغناء عنه وذلك لرغبة النادي الأبيض في قيد محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الفريق العائد من الإعارة.

وكان الزمالك قد أعاد شيكابالا لصفوفه بعد استدعائه من الإعارة للإسماعيلي بسبب عدم سداد المستحقات.

وقال شريف علاء "لم يبلغني أي مسؤول بقرار رحيلي من الزمالك ولم أتحدث عن رغبتي في الرحيل".

وأضاف "أنتظر التحدث مع المسؤولين لحسم مصيري ومستمر حتى يتم تبليغي بالأمر".

ولم يشارك شريف علاء إلا في مباراة واحدة مع الزمالك هذا الموسم.

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