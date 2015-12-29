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سيف اليزل: عقد البرلمان 10 يناير والرئيس سيزوره بعد أول جلسة بأيام قليلة

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سيف اليزل: عقد البرلمان 10 يناير والرئيس سيزوره بعد أول جلسة بأيام قليلة سيف اليزل: عقد البرلمان 10 يناير والرئيس سيزوره بعد أول جلسة بأيام قليلة
قال اللواء سامح سيف اليزل، عضو مجلس النواب و رئيس ائتلاف دعم ، أن أول جلسات البرلمان الجديد ستعقد 10 يناير المقبل، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيقوم بزيارة مجلس النواب بعد عقد أول جلسة بأيام قليلة.

وأكد "سيف اليزل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامى معتز عبد الفتاح، و المذاع على فضائية "المحور"، أنه ضد فكرة إذاعة جلسات البرلمان على الهواء مباشرة، مطالباً الجميع بوضع مصلحة الوطن نصب أعينهم قبل كل شئ.
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>- سيف اليزل: "دعم مصر" لن تصبح حزبًا سياسيًا ولا عقوبات على المنسحبين
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