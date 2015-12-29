سيف اليزل: عقد البرلمان 10 يناير والرئيس سيزوره بعد أول جلسة بأيام قليلة

قال اللواء سامح سيف اليزل، عضو مجلس النواب و رئيس ائتلاف دعم مصر، أن أول جلسات البرلمان الجديد ستعقد 10 يناير المقبل، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيقوم بزيارة مجلس النواب بعد عقد أول جلسة بأيام قليلة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد "سيف اليزل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامى معتز عبد الفتاح، و المذاع على فضائية "المحور"، أنه ضد فكرة إذاعة جلسات البرلمان على الهواء مباشرة، مطالباً الجميع بوضع مصلحة الوطن نصب أعينهم قبل كل شئ.
>- سيف اليزل: "دعم مصر" لن تصبح حزبًا سياسيًا ولا عقوبات على المنسحبين
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وأكد "سيف اليزل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامى معتز عبد الفتاح، و المذاع على فضائية "المحور"، أنه ضد فكرة إذاعة جلسات البرلمان على الهواء مباشرة، مطالباً الجميع بوضع مصلحة الوطن نصب أعينهم قبل كل شئ.
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>- سيف اليزل: "دعم مصر" لن تصبح حزبًا سياسيًا ولا عقوبات على المنسحبين
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