نائبا "النور" بـ "العامرية" يقدمان أول استجواب لهما عن أزمة غرق أبو تلات

التقى النائبان أحمد خليل وأحمد الشريف، نائبا حزب النور عن دائرة العامرية بمحافظة الإسكندرية، بأهالى شياخة النهضة، والتى تضم 33 قرية ونجعا، واستمعوا لشكاوى الأهالى الذين يعانون من تراكم مياه الصرف الصحى وارتفاع منسوبها حتى الآن.

وطالب "خيرالله" فى بيان للحزب اليوم، رئيس مجلس الوزراء بالتحرك لإنقاذ أهالى منطقة "أبو تلات" من كارثة حقيقية وإنسانية مشيرا إلى أن منطقة أبو تلاث كارثة جديدة تطل برأسها على محافظة الإسكندرية.

وأشار خير الله إلى أن منطقة أبو تلات منطقة منكوبة بمعنى الكلمة، وأن المنطقة تحولت إلي بركة من المياة ولا يستطيع الأهالى الخروج من منازلهم، لدرجة أن المأساة جعلت حركة الأهالى داخل المنطقة بالمراكب.

>وحذرا نائبا النور من خطورة انتشار الأوبئة والأمراض بالمنطقة، وأنها تعانى انقطاع المياه والكهرباء عنها منذ فترة، وتحول المصيف الجميل إلى مركز موت حقيقى.

وطالبا نائبا حزب النور رئيس مجلس الوزراء بالإسراع بتوفير بدالات ذات سرعة عالية لشفط المياه من المنطقة، وإقامة مشروع صرف صحي سريع سمك 6 بوصة يرمي في منطقة 21، مشيرين إلى أنه يمكن الاستفادة منه مستقبلا فى المطر.

كما طالبا باستكمال الصرف الصحى بمناطق العامرية التي تم اسنادها لبعض الشركات الخاصة ولم تنتهى حتى الان، وإسناد الصرف الصحى بمنطقة أبو تلات لأنها أصبحت منطقة كارثية، مؤكدين أنهما سيقدمان استجوابا لمجلس النواب بخصوص كارثة أبو تلات فور انعقاد المجلس.