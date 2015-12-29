"تعليم الشرقية"تنظم احتفالية اليوم العالمى للمعاق وتفتتح معرض التربية الخاصة

أكد محمد حسام الدين وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الثلاثاء، أن المديرية نظمت احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للمعاق بمدرسة التربية الخاصة بمدينة الزقازيق شارك فيها طلاب وطالبات مدارس التربية الخاصة بالمحافظة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" قدم الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة العديد من الفقرات الفنية والرياضية التى أظهرت مدى كفاءة تفاعل الطلاب مع مدرسيهم ونالت إعجاب الجميع.

حضر الاحتفالية اللواء يعقوب إمام سكرتير عام المحافظة نيابة عن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، ومدير أمن الشرقية، وبعض نواب البرلمان ومحسن لطفى نقيب المعلمين وعدد من قيادات التربية والتعليم.

وأوضح حسام الدين أنه تم افتتاح معرض التربية الخاصة الذى يضم منتجات فنية وأعمال التطريز وبعض اللوحات الفنية والمنتجات الغذائية.