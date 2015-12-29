أخبار عاجلة

ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
شكسبير يرفض تحديد موعد عودة قائد ليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"تعليم الشرقية"تنظم احتفالية اليوم العالمى للمعاق وتفتتح معرض التربية الخاصة

Google+ Print
"تعليم الشرقية"تنظم احتفالية اليوم العالمى للمعاق وتفتتح معرض التربية الخاصة "تعليم الشرقية"تنظم احتفالية اليوم العالمى للمعاق وتفتتح معرض التربية الخاصة
أكد محمد حسام الدين وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الثلاثاء، أن المديرية نظمت احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للمعاق بمدرسة التربية الخاصة بمدينة الزقازيق شارك فيها طلاب وطالبات مدارس التربية الخاصة بالمحافظة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" قدم الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة العديد من الفقرات الفنية والرياضية التى أظهرت مدى كفاءة تفاعل الطلاب مع مدرسيهم ونالت إعجاب الجميع.

حضر الاحتفالية اللواء يعقوب إمام سكرتير عام المحافظة نيابة عن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، ومدير أمن الشرقية، وبعض نواب البرلمان ومحسن لطفى نقيب المعلمين وعدد من قيادات التربية والتعليم.

وأوضح حسام الدين أنه تم افتتاح معرض التربية الخاصة الذى يضم منتجات فنية وأعمال التطريز وبعض اللوحات الفنية والمنتجات الغذائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365