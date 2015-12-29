صور| « الفرافرة » تتجمل لاستقبال رئيس الجمهورية‎ لإطلاق مشروع المليون ونصف فدان

أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، استعدادها لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الغد الأربعاء، من خلال تزيين وتجميل ميادين الفرافرة بشعار محمية الصحراء البيضاء.

وقال محمد محمود عتمان، مدير مركز معلومات الفرافرة بالوادي الجديد، إن اللواء محمد سعد العدوي، رئيس مركز الفرافرة، أصدر تعليمات مشددة بوضع شعار محمية الصحراء البيضاء بأكثر من ميدان بمدينة الفرافرة مع تجميل وتزيين كافة الميادين بالمركز والقرى لاستقبال الرئيس السيسي لاطلاق إشارة بدء مشروع المليون ونصف مليون فدان.

أضاف «عتمان» أنه تم وضع هذا الشعار بعد تصميمه ووضعها بأكثر من منطقة بانحاء مدينة الفرافرة مع وضع صور الرئيس على عدة مداخل وبوابات وبانرات في أنحاء الفرافرة لاستقبال هذا الحدث التاريخي وهو زيارة رئيس جمهورية لمنطقة الفرافرة.