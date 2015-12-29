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«هيومن رايتس ووتش» تنتقد تعامل السلطات المجرية مع اللاجئين

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«هيومن رايتس ووتش» تنتقد تعامل السلطات المجرية مع اللاجئين «هيومن رايتس ووتش» تنتقد تعامل السلطات المجرية مع اللاجئين

أرشيفية

وجه مسؤول بارز في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، انتقادات حادة للمجر بسبب أسلوب تعاملها مع طالبي اللجوء، متهمًا الشرطة المجرية بمعاملة المهاجرين واللاجئين كحيوانات تلقي إليهم بالطعام.

وقال بيتر بوكارت، أحد مسؤولي المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، لـ”أسوشيتد برس” في محطة قطارات “كيليتي” بالعاصمة المجرية “بودابست”، والتي تعج بالمهاجرين: “لا تزال المجر تمثل أصعب جزء من الرحلة التي يحاول اللاجئون السوريون والعراقيون والأفغان القيام بها في أوروبا”.

وأضاف: “يتعرضون للإيقاف عند الحدود.. الشرطة تنقلهم لمراكز احتجاز حيث يعيشون في ظروف مروعة.. يعاملون مثل الحيوانات ويحصلون على مقدار ضئيل للغاية من الطعام.. وأحيانًا ما يلقى إليهم الطعام بدلا من توزيعه عليهم”.

وقال “بوكارت”، إن موظفي “هيومن رايتس ووتش”، وثقوا إهمال حالات تعاني من مشكلات طبية خطيرة في مخيمات اللاجئين، ومنها حالة رضيع لم يتجاوز عمره شهرًا واحدًا وهو مصاب بالحمى ويتقيأ باستمرار، ورجل أصيب بأزمة قلبية، وآخر يعاني من نوبات صرع.

 

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