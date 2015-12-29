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صور |عمال الألومنيوم يرقصون على «تسلم الأيادي» لتوصيل رسالتهم للسيسي

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صور |عمال الألومنيوم يرقصون على «تسلم الأيادي» لتوصيل رسالتهم للسيسي صور |عمال الألومنيوم يرقصون على «تسلم الأيادي» لتوصيل رسالتهم للسيسي

 

العمال المعتصمون بشركة للألومنيوم

هدد العمال المعتصمون بشركة مصر للألومنيوم، اليوم الثلاثاء، بالإضراب عن العمل، بدءً من الغد الأربعاء، حال تجاهل مطالبهم المشروعة على حد تعبيرهم.

وناشد العمال، المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح ، بتحقيق مطالبهم حتى لا يضطروا إلى الإضراب عن العمل وتوقف الإنتاج داخل الشركة حتى تنفيذ​ ​مطالبهم.

كما أعلن خريجو معهد فلزات الألومنيوم عن انضمامهم للاعتصام المفتوح داخل مقر​ ​الشركة بنجع حمادي بدءً من الغد للمطالبة بتعيينهم في المصنع. ورفع العمال صورًا للرئيس عبد الفتاح السيسي ، مطالبين إياه بتحقيق​ ​مطالبهم وتطهير الشركة من الفساد والمفسدين على حد قولهم.

وردد المشاركون في الاعتصام هتافات منها ” فينك يا سيسي تعالى الحقنا وشوف​ ​الفساد ” و ” لا لا لأخونة الشركة ” و ” لا لا للإخوان .. لا لا للإرهاب
> وفى لفتة من المعتصمين لتوصيل رسالتههم للسيسي وتحقيق مطالبهم قاموا بالرقص على أغنية تسلم الأيادي مؤكدين أنهم لا ينتمون لأي من التيارات الأسلامية “.

كما طالب العمال المعتصمون بسحب الثقة من أعضاء مجلس الإدارة ورئيس وأعضاء اللجنة النقابية بالكامل، وصرف قيمة أرباح العاملين بالشركة حسب المتبع​ ​سنويًا، ومحاربة ما أسموه بالفساد الذي تفشي في كامل قطاعات الشركة.

 

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