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رئيس الوزراء و3 وزراء يصلون الفرافرة استعدادًا لاستقبال السيسي

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رئيس الوزراء و3 وزراء يصلون الفرافرة استعدادًا لاستقبال السيسي رئيس الوزراء و3 وزراء يصلون الفرافرة استعدادًا لاستقبال السيسي

المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء – أرشيفية

وصل  المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء يرافقه 3 وزراء هم وزراء الاسكان والزراعة والري، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد لمتابعة اللمسات النهائية لمشروع سهل بركة، استعدادًا لاستقبال الرئيس عبد الفتاح خلال 24 ساعة.

واستعدت محافظة الوادي الجديد ومديرية الأمن وقوات الأمن لاستقبال رئيس والوزراء مع تشديد اللإجراءات الأمنية لتأمين زيارة المسئولين للمنطقة.

ويقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مشروع المليون ونصف مليون فدان من منطقة سهل بركة بالفرافرة، والذي يشمل استصلاح وزراعة 10 ألاف فدان وإقامة 3 قرى بالمنطقة بها 2000 منزل ريفي و40 عمارة سكنية و14 مبني خدمي لتوطين الشباب بالمنطقة على أن يتم استكمال استصلاح وزراعة 26 ألف فدان أخرى بمنطقة الفرافرة.

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