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متعب يكشف لـ في الجول عن سبب مشادته بعد المباراة

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متعب يكشف لـ في الجول عن سبب مشادته بعد المباراة متعب يكشف لـ في الجول عن سبب مشادته بعد المباراة

تأكد غياب محمد نجيب مدافع الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة أمام الانتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز بسبب الإيقاف للإنذار الثالث.

وحصل نجيب على إنذار في مباراة الأهلي وأسوان ليصبح في رصيده 3 إنذارات هذا الموسم بعد أن حصل على إنذارين أمام المقاصة وبتروجيت.

ومن المنتظر أن يحل الأهلي ضيفا على الإنتاج الحربي يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية عشر من الدوري.

وخاض نجيب جميع مباريات الأهلي الثمانية هذا الموسم في بطولة الدوري بجانب أحمد حجازي في خط دفاع الأحمر.

وكان الأهلي قد تغلب على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في ملعب برج العرب.

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