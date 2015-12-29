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ضبط عاطل وزوجته استدرجا عاملا بحجة ممارسة الرذيلة للنصب عليه بالمنوفية

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ضبط عاطل وزوجته استدرجا عاملا بحجة ممارسة الرذيلة للنصب عليه بالمنوفية ضبط عاطل وزوجته استدرجا عاملا بحجة ممارسة الرذيلة للنصب عليه بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز السادات بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل وزوجته، لقيامهما بالنصب على مواطن وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة، حال قيام الزوجة باستدعائه لممارسة الرذيلة معه داخل شقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد كريم علام معاون مباحث مركز شرطة السادات، يفيد تلقيه بلاغا من م . ح . إ . ب – 59 عاما، عامل، ومقيم بقرية الأخماس - دائرة المركز بتضرره من إحدى السيدات لقيامها بالاتصال به على هاتفه ومداعبته واستدراجه لممارسة الرذيله بمنزلها الكائن بمدينة السادات وأثناء دخوله المنزل فوجئ بشخص يشهر سلاحا أبيض فى وجهه ويتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة والاستيلاء منه على مبلغ مالى وهاتف محمول.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "إ . ف . إ" 36 عاما، ربة منزل، ومقيمة بمدينة السادات وزوجها "ج . س . س"، وآخر يدعى "و . ح .ا" جارٍ ضبطه، وتم ضبط هاتف محمول خاص بها مسجل عليه مقاطع خاصة بالواقعة، ومبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة
>وتم تحريرالمحضر رقم 17416 جنح مركز السادات لسنة 2015 .
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مصر 365

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