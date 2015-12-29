أخبار عاجلة

ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
شكسبير يرفض تحديد موعد عودة قائد ليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مكافحة مخدرات فاقوس تضبط عاطل قبل ترويجه 15 كيلو بانجو بدائرة المركز

Google+ Print
مكافحة مخدرات فاقوس تضبط عاطل قبل ترويجه 15 كيلو بانجو بدائرة المركز مكافحة مخدرات فاقوس تضبط عاطل قبل ترويجه 15 كيلو بانجو بدائرة المركز
تمكن الرائد أحمد بهي رئيس مكافحة مخدرات فاقوس بالشرقية، اليوم، من ضبط عاطل من مركز أبوحماد، أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة بمركز فاقوس وضبط بحوزته 15 كيلو بانجو، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف نيابة فاقوس، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال.

وكانت معلومات سرية قد وردت لمكافحة مخدرات فاقوس، تفيد قيام "أحمد ع م ط "22 سنة عاطل ومقيم الأسدية مركز أبوحماد، بترويج كمية من مخدر البانجو بمركز فاقوس، وبعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية، تمكن الرائد أحمد بهي برئاسة المقدم محمد هلال رئيس مكافحة مخدرات الزقازيق، وبإشراف العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، من عمل كمين للمتهم بناحية أبو طويلة دائرة فاقوس، وضبط بحوزته عدد خمس لفافات كبيره الحجم تزن حوالى خمسه عشر كيلو وهاتف محمول ومبلغ مالى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365