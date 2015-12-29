مكافحة مخدرات فاقوس تضبط عاطل قبل ترويجه 15 كيلو بانجو بدائرة المركز

تمكن الرائد أحمد بهي رئيس مكافحة مخدرات فاقوس بالشرقية، اليوم، من ضبط عاطل من مركز أبوحماد، أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة بمركز فاقوس وضبط بحوزته 15 كيلو بانجو، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف نيابة فاقوس، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال.

وكانت معلومات سرية قد وردت لمكافحة مخدرات فاقوس، تفيد قيام "أحمد ع م ط "22 سنة عاطل ومقيم الأسدية مركز أبوحماد، بترويج كمية من مخدر البانجو بمركز فاقوس، وبعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية، تمكن الرائد أحمد بهي برئاسة المقدم محمد هلال رئيس مكافحة مخدرات الزقازيق، وبإشراف العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، من عمل كمين للمتهم بناحية أبو طويلة دائرة فاقوس، وضبط بحوزته عدد خمس لفافات كبيره الحجم تزن حوالى خمسه عشر كيلو وهاتف محمول ومبلغ مالى.