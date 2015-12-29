تناول ثمرتين من الكمثرى يوميًا يقيك من الإصابة بالسكر وارتفاع الضغط

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ولاية فلوريدا الأمريكية، عن أن تناول ثمرتين من فاكهة الكمثرى يوميًا يساهم فى الحد من فرص الإصابة بمتلازمة الأيض، والسيطرة على أعراضها، والتى تشمل: ارتفاع مستويات سكر الدم وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد أبحاث أجريت على 50 شخصًا من المصابين بالأعراض المبكرة لمتلازمة الأيض، قاموا بتناول ثمرتين من الكمثرى حجم المتوسط بشكل يومى منتظم لمدة 3 أشهر، وقام الباحثون بقياس ضغط الدم ومستويات الدهون والكثير من العوامل الأخرى.

وكشفت النتائج عن أن الكثمرى تحتوى على قدرٍ كبير من المركبات المضادة للأكسدة والتى تساهم فى السيطرة على مستويات سكر الدم وضبط الضغط الدموى والحد من معدلات الالتهابات فى الجسم، وهو ما يساهم بالنهاية فى الحد من فرص الإصابة بمتلازمة الأيض.