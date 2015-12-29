نقابة الصيادلة تعلن عن علاج أعضائها من مرضى فيروس سى مجانا

أعلن الدكتور محى الدين عبيد النقيب العام لصيادلة مصر ، أنه تقرر البدء فعلياً فى علاج صيادلة مصر من فيروس سى مجاناً، وذلك من خلال مشروع أعدته النقابة تحت شعار صيادلة مصر بدون فيروس سى بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وبإشراف الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، وتحت رعاية كلا من الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الصيدلية والمنسق العام للمشروع الدكتور أشرف المكاوى عضو مجلس نقابة الصيادلة.

وأوضح محى، خلال بيان، أنه سوف تعلن نقابة الصيادلة عن خطوات العمل فى هذا المشروع من خلال مؤتمر صحفى كبير، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتم برعاية بعض الشركات الوطنية التى سوف يتم الإعلان عنها فى المؤتمر.