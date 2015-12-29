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مباحث الزقازيق تضبط مسجل قبل ترويجه 10 كيلو بانجو بدائرة المركز

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مباحث الزقازيق تضبط مسجل قبل ترويجه 10 كيلو بانجو بدائرة المركز مباحث الزقازيق تضبط مسجل قبل ترويجه 10 كيلو بانجو بدائرة المركز
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، اليوم، من ضبط "و شاليتة" مسجل مخدرات قبل قيامه بترويج كمية من المواد المخدرة بدائرة المركز، تقدر بحوالى 10 كيلو بانجو وضبط بحوزته فرد خرطوش، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق للتحقيق برئاسة أحمد يسن وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث مديرية أمن الشرقية، إخطارا من المقدم جاسر زايد ، يفيد ورود معلومات سرية للنقيب إسماعيل محروس معاون مباحث المركز، عن تواجد " وائل شاليتة" 34 سنة، ومقيم العصلوجي، مسجل مخدرات بأحد الأماكن، فتم عمل كمين له بعد إذن النيابة العامة، وتمكن النقيب إسماعيل محروس بإشراف الرائد أشرف ضيف رئيس مباحث المركز، من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر البانجو تزن حوالى 10 كيلو بقصد الاتجار وفرد خرطوش وطلقتين بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المضبوطات.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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