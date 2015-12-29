بالصور.. المئات من قبيلة العبابدة بأسوان يحتفلون بالمولد النبوى ويوزعون الحلوى

نظمت قبيلة العبابدة، متمثلة فى قبيلة السبيعات، بمحافظة أسوان، احتفالية بقرية أقليت التابعة لمركز كوم أمبو، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، ردد المئات من المشاركين فى الاحتفالية المدائح النبوية وأذكار الصلاة على النبى.



>وأكد "عوض طاهر" أحد أهالى القرية، أن الاحتفالية تنظم كل عام بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، وتتميز عن غيرها من الاحتفاليات أنها خاصة بالصلاة على النبى، وتبدأ حلقات الذكر من أول المساء وحتى ساعات اليوم التالى، بمشاركة المئات من أهالى قرية أقليت والقرى المجاورة.

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>وأضاف "طاهر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاحتفالية تضمنت جانبا من المديح فى حق رسول الله والتواشيح الدينية الخاصة بالمولد، بجانب توزيع الحلوى على الأطفال والنساء المشاركين فى الاحتفالية.



>وأشار إلى أن الاحتفالية تهدف أيضاً إلى تعليم الصغار من الأطفال التمسك بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بسنته، والتحلى بأخلاقه الشريفة التى حثنا عليها فى الأحاديث النبوية.

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