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نشرة ONA للفضائيات| CBC إكسترا تختار شخصية العام.. وعمرو الليثي ضيف «صباح الخير يامصر».. ونايل TV تسجل حلقات أعياد الميلاد

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نشرة ONA للفضائيات

 

إعداد: إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

قال محمد هاني، رئيس قنوات CBC، في تصريحٍ خاص لوكالة أنباء ONA، إنه ولأول مرة ستعلن قناة CBCإكسترا على الهواء مباشرةً شخصية العام في 7 مجالات، هي ( السياسة – الاقتصاد- الشباب- المرأة- الفن- الأدب- والرياضة)، وذلك يوم الخميس المقبل في يومٍ مفتوح، يبدأ من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الواحدة صباحً..للمزيد

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يعرض الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، غدًا الأربعاء، في برنامجه بوضوح، المذاع على شاشة فضائية الحياة، حصاد لأبرز ما تضمنه البرنامج خلال 2015م..للمزيد

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي

 

أطلق الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج «كلام معلمين»، على الراديو 9090، حملة جديدة من مشروعه الإنسانى «محطات السعادة»، تحت اسم «أبى وأمى» بهدف رعاية كبار السن وإدخال السرور والبهجة إلى نفوسهم..للمزيد

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أحمد يونس يطلق حملة «محطات السعادة» لرعاية كبار السن

 

يحل الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الجمعة القادمة، ضيفًا على برنامج «صباح الخير يا » للحديث عن ذكرى والده السيناريست الكبير ممدوح الليثي..للمزيد

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عمرو الليثي – أرشيفية

 

سجل برنامج «نايل كروز» علي قناة نايل TV حلقتين من كنيسة العذراء بالمعادي احتفالًا بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية 2016 من المقرر بثهم الخميس الواحدة والتصف ظهرًا وحتي الثالثة وتعاد الجمعة 10 مساءً..للمزيد

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برنامج «نايل كروز»

 

رحب الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، بالمطرب اللبناني إيوان، مشيرًا إلى أنه من الأصوات الواعدة، والمتميز كملحن أو ممثل أو مطرب، والذي غاب عنا فترة طويلة، ولكنه عاد مرة آخرى مع “مزيكا”، والمنتج الكبير محسن جابر..للمزيد

المطرب اللبناني إيوان

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أونا

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