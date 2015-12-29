عظيمة: حظ أحمد الشيخ وحمدي زكي سيء

أشاد جوزيه بيسيرو المدير الفني للنادي الأهلي بالأداء الذي قدمه فريقه خلال مباراة أسوان والتي فاز بها المارد الأحمر يوم الثلاثاء.

وكان الأهلي قد تغلب على أسوان بثلاثة أهداف مقابل لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب برج العرب في إطار الجولة 11 من الدوري المصري (طالع التفاصيل).

وكل ما يلي على لسان المدير الفني للأهلي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب نهاية المباراة.

"قدمنا مستوى متميز للغاية، مستوانا يتطور بشكل كبير مع كل مباراة نخوضها ونعرف جيدا كيف نسيطر عليها من البداية للنهاية".

"طلبت من اللاعبين أن نحتفظ بالكرة أكبر وقت ممكن وألا نفقدها قدر الإمكان وأن نمرر لبعض كثيرا".

"حذرت اللاعبين من الهجمات المرتدة السريعة لأسوان لأنهم يعرفون كيف يسجلون هدفا على الأقل في كل مباراة يخوضوها، ولكن للأسف نجحوا في تسجيل هدفا من الهجمة الوحيدة لهم في المباراة".

"بشكل عام أرى أن الأداء كان جيدا ونستطيع التحسن أكثر خلال الفترة المقبلة".

"لا نستطيع الشكوى بسبب غياب حسام عاشور فالأهلي يمتلك 30 لاعبا وكلهم لديهم إمكانيات مرتفعة ويستطيعون تعويض الغائبين".

أين أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي؟

"من حق كل شخص من الجمهور أو وسائل الإعلام أن يطالب بإشراك بعض اللاعبين في المباريات لكن أنا المسؤول هنا".

"المدير الفني هو المسؤول عن اختياراته وهو من سيتم محاسابته في النهاية بناء على النتائج التي يحققها".

"الأهلي يمتلك 30 لاعبا ولا أستطيع إشراك الكل في مباراة واحدة فأنا أختار 11 لاعبا فقط".

"لا أعرف هل أنتم تريدون ثبات التشكيل وهو ما حدث اليوم أمام أسوان أم أجري تبديلات كثيرة والكل يلومنني حينها"؟