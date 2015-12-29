مؤتمر بيسيرو: أداء الأهلي مميز.. هل تريدون ثبات التشكيل أم تبديلات كثيرة؟

لو عاد الزمن لمدة عامين بالتمام والكمال ستشعر إنك عشت هذه الأحداث من قبل، ففي نهاية 2015 يقترب محمد النني من الانتقال لأرسنال، ليعيد أحداثا مر بها زميله السابق محمد صلاح.

في يناير 2014 انتقل محمد صلاح إلى تشيلسي بعد شهر وأكثر من المفاوضات على رحيله من بازل، ويبدو أن يناير 2016 سيشهد صفقة انتقال لن تنسى في مشوار المحترفين المصريين.

قد يكون النني أكثر حظا من صلاح لعدة أسباب لو أتم انتقاله لأرسنال في الأيام الأولى من يناير كما ذكرت معظم التقارير الإنجليزية.

ويستعرض FilGoal.com ما حدث مع صلاح قبل عامين، ويقارنه بما يحدث مع النني هذه الأيام، قبل سرد الأسباب التي تفيد النني من انتقاله في بداية يناير حال حدوثه.

صلاح في ليفربول ولكن!

الحكاية بدأت بعد تألق صلاح في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2013-2014 لتبدأ الفرق الأوروبية في خطب وده، لكن أبرزهم كان ليفربول.

فقد كانت صحيفة دايلي ميل الشهيرة هي أول من نشر تقارير ارتباط اللاعب الأعسر بالانتقال لليفربول في العاشر من ديسمبر لعام 2013.

ولأن دايلي ميل لا تتمتع بمصداقية كبيرة مثل شبكة الإذاعة البريطانية (B.B.C) أو شبكة سكاي سبورتس فتعامل الكثير مع التقرير بلا اهتمام كبير.

بعد ذلك بأربعة أيام، نفى بازل تقارير اقتراب انتقال صلاح لليفربول بتصريح لجورج هايتز المدير الرياضي للنادي قال فيه "لا يوجد شئ رسمي على الطاولة حتى الآن لمناقشته".

دخل صلاح عش الزوجية بعد ذلك بأيام لكن تقارير رحيله من بازل إلى الدوري الإنجليزي لم تتوقف، حتى نشرت صحيفة ميرور تقريرا يفيد بأن اللاعب المصري على أبواب ليفربول مقابل سبعة ملايين جنيه استرليني، وذلك يوم 26 ديسمبر.

قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية بساعات في الأول من يناير، قالت تقارير إنجليزية إن ليفربول سيعلن رسميا ضم صلاح يوم الثالث من يناير 2014.

الثالث من يناير جاء ولم ينضم لاعب المقاولون السابق للحمر، وبدأت التقارير تشير إلى دخول أكثر من فريق في سباق خطف صلاح، وذلك مع ظهوره في معسكر بازل استعدادا للدور الثاني من الموسم.

وصل شهر يناير لمنتصفه ولم يحدث جديد، كلها تقارير من صحف ومواقع إنجليزية لا تتمتع بمصداقية كبيرة، حتى قالت شبكة سكاي سبورتس ذائعة الصيت أن نيوكاسل يزاحم ليفربول على ضم صلاح يوم 20 يناير.

يوم 22 يناير، علم FilGoal.com من مصدر مقرب لصلاح أن المهاجم الشاب سيطير لإنجلترا للتعاقد رسميا مع ليفربول، لكن ما حدث في الساعات التالية كان نقطة تحول في مستقبل صلاح.

وظهرت تقارير في وقت متأخر من هذا اليوم تفيد بأن تشيلسي قدم عرضا قويا لبازل من أجل صلاح، لينهي النادي اللندني الجدل الذي استمر لساعات حتى منتصف اليوم التالي بإعلان ضم اللاعب المصري رسميا.

إلى هنا انتهى الشق التعاقدي، وظل صلاح عدة أيام لينهي أوراقه الرسمية حتى أصبح جاهزا للمشاركة مطلع فبراير، وبالفعل دخل قائمة الفريق في مباراة مانشستر سيتي في الثالث من فبراير وشارك أمام نيوكاسل بعدها بأيام.

الأحداث التي تم سردها في السطور السابقة قد لا يمر بها النني أو يمر، كل شيء في يد أرسنال.

بالعودة للنني، فأن صحيفة ميرور كانت أول من أبرزت اهتمام أرسنال بضم لاعب الوسط المدافع يوم الاثنين الماضي.

لكن تقرير B.B.C يوم الأحد أكد للجميع وجود مفاوضات بين أرسنال وبازل على ضم النني بسبب المصداقية الكبيرة التي تتمتع بها الشبكة الإنجليزية العريقة.

واليوم عادت ميرور لتؤكد أن أرسنال أنهى بشكل كبير صفقة انتقال النني وأن الإعلان عن الصفقة رسميا سيكون مع فتح باب الانتقالات الجمعة المقبل.

انتقال النني لأرسنال مبكرا سيمكنه من دخول في الصورة بشهر يناير الذي يلعب فيه المدفعجية خمس مباريات، على عكس صلاح الذي أمضى شهر يناير في مفاوضات ولم يظهر مع فريقه الجديد سوى في فبراير.

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