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خالد صلاح: الجماعة الإرهابية على استعداد لإفساد أى فرحة داخل الدولة

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خالد صلاح: الجماعة الإرهابية على استعداد لإفساد أى فرحة داخل الدولة خالد صلاح: الجماعة الإرهابية على استعداد لإفساد أى فرحة داخل الدولة
قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن هذه عناصر الإرهابية على أتم استعداد أن تفسد أى فرحة داخل الدولة سواء الأعياد الجديدة أو ذكرى ثورة يناير، حتى لا تكون ذكرى للانتصارعلى التطرف والإرهاب وإقامة الدولة على أسس صحيحة.

وأكد خالد صلاح ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، القيادى السابق بالجماعة، يتلقى حاليا تهديدات بالقتل وحرق منزله فى ذكرى ثورة 25 يناير، بعدما علا صوته للرد على جميع أنواع التطرف.
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