بشرى للمرضى.. أقراص جديدة لعلاج مرض النقرس

علاج جديد لمرض النقرس كشف عنه مؤخرًا فريق من الباحثين التايوانيين وهو عبارة عن أقراص يتناولها المرضى عن طريق الفم وتعرف باسم "AC-201"، وما زالت تخضع حتى الآن للتجارب الإكلينيكية.

وعن آلية العقار الجديد، أكد التقرير البريطانى أنه يعمل عن طريق تكسير حمض اليوريك فى الدم وهو ما يمنع ترسب الكريستالات بالمفاصل بما يخفف الآلام والأعراض المصاحبة للمرض، وكما أثبتت التجارب أن العقار يساهم فى الحد من الالتهابات المصاحبة لمرض النقرس.

وشملت التجارب الإكلينيكية حوالى 140 شخصًا من المصابين بمرض النقرس، حصلوا على عقار "AC-201" بمعدل مرتين فى اليوم، وذلك لفترة طويلة استمرت 3 أشهر.

>وكانت الأبحاث السابقة أشارت أن عقار "AC-201" يساهم بالفعل فى علاج التهابات وآلام المفاصل، ولكن ما زال الباحثون فى انتظار نتائج التجارب الإكلينيكية الجديدة قبل أن تقرر الجهات الرسمية فى تايوان طرح هذا العقار بشكل نهائى أم لا.