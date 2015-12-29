لتجنب تسوس الأسنان 3 نصائح ضرورية للتعامل مع كسورها

تأثير كسر الأسنان على تسوس الأسنان

الإسعافات الأولية للتعامل مع كسر الأسنان

كسر الأسنان من المشاكل الصحية التى تحدث للأشخاص نتيجة أسباب وعوامل مختلفة سواء بسبب التعرض لحادث أو بسبب كدمات مباشرة أدت لكسر الأسنان أو غيرها من الأسباب.>حول ذلك يقول دكتور محمود سامى المدرب المعتمد من هيئة الهلال الأحمر، إن كسر الأسنان أحد العوامل التى تؤدى لحدوث تسوس خاصة بالجزء المصاب بالكسر نظرًا لأنه يجب إجراء حشو أو تجميل للسنة المصابة بالكسر لذلك يجب الذهاب إلى طبيب الأسنان على الفور فى حالة تعرض الأسنان للكسر أيًا كان السبب.>ويستكمل د.محمود: "يجب توخى الحذر عند حدوث كسر الأسنان نظرًا لأنه فى حالة التعامل الصحيح معها يمكن إعادة زرع الأسنان مرة أخرى مع مراعاة الإرشادات التالية":

1) مسك السنة المكسورة من الأمام وليس من ناحية الجذر.

>2)تجنب كحت الجذور.

>3)عدم استخدام الماء والصابون لغسل الفم بل غسلها بالماء الفاتر فقط.