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سيد عبد الحفيظ يغضب من سؤال: أين أحمد الشيخ

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سيد عبد الحفيظ يغضب من سؤال: أين أحمد الشيخ سيد عبد الحفيظ يغضب من سؤال: أين أحمد الشيخ

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي ضيقه من سؤال تكرر على مسامعه كثيرا خلال الموسم الجاري مفاده: أين احمد الشيخ؟

الشيخ لم يدخل قائمة الأهلي منذ بداية الموسم رغم أنه كان صفقة أثارت عاصفة كبيرة خلال الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة Ten: "لماذا في كل لقاء يتم توجيه هذا السؤال لي. سواء فزنا أو خسرنا أو تعادلنا".

وتابع "مثلا لماذا لم يسألني أحد عن تألق مؤمن زكريا اليوم؟ دوما البحث عن السلبيات".

وأردف "دوما البحث عن المستبعدين. لماذا إيفونا خارج القائمة؟ لماذا أنطوي خارج القائمة؟ لماذا الشيخ وهكذا. وفي كل مرة أؤكد أن هذا الأمر يعد فنيا بشكل بحت".

وأكمل "ولا يمكن لمدرب استدعاء كل اللاعبين. فهذا منطقي".

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فيديو اليوم السابع