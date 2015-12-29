مرتضى يوجه 3 رسائل عنيفة للاعبي الزمالك.. ' اللي مش عاجبه يشرب من البحر '

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ثلاثة رسائل قوية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد اجتماعه مع ماركوس باكيتا المدير الفني.

وكان الزمالك قد تعادل مع بتروجيت 1-1 في مباراة الجولة 11 للدوري المصري.

وقال منصور بعد اجتماعه مع باكيتا: "لن نسمح لأي لاعب يتحدث في التليفزيون أو أي وسيلة إعلامية سواء إذاعة أو موقع".

"لن نسمح بحدوث مشادة بين لاعبين في الملعب أو لاعب يبدي غضبه لأنه لا يشارك أو استبدل.. واللي مش عاجبه يشرب من البحر".

"من لا يريد الجلوس كبديل يرحل.. لن أتدخل في من يشارك ومن لا يشارك. الذي لا يبدأ أساسيا أمس سيشارك اليوم وإن لم يشارك اليوم سيلعب غدا".

طالع - كواليس اجتماع مرتضى مع باكيتا

"أي لاعب هشم أنه يسهر أو يعرف بنات سأشطبه من سجلات اتحاد الكرة.. لن يكون قادرا على لعب كرة القدم سواء عندي أو أي ناد آخر".

وشدد منصور على أنه لن يسمح بأن يقرأ بوجود عروض عبر وسائل الإعلام وإن قام وكيل لاعب معين بتسريب عرض احتراف دون وصوله للنادي سأغرم اللاعب نصف مليون جنيه.

وأردف "أي لاعب يظل يقول لدي عروض لدي عروض.. سيكون هناك عقوبة كبيرة لن تقل عن 500 ألف جنيه. إذا كنت تملك عروضا إجعل النادي يخاطبنا".

"لن نقف عليك لأن الزمالك لا يقف على جهاز فني أو إدارة أو حتى لاعب".

اجتماع باللاعبين

وأكد منصور على عزمه عقد اجتماعا مع اللاعبين في المعسكر يوم الجمعة المقبل.

وأوضح "سأعمل على إفاقة من يحتاج لاستفاقة.. من يحتاج لهزّة سأهزه.. واللاعب المجتهد سيكافأ بالطبع".

وأتم "البطولة سهلة لكن الحفاظ عليها صعب.. والأهم من كل ذلك هو الانضباط".