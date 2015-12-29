مؤتمر عماد النحاس: خسرنا المباراة في الشوط الأول.. أبارك للأهلي والتحكيم

يؤمن عماد النحاس المدير الفني لأسوان أن فريقه خسر مباراته أمام الأهلي في الشوط الأول بعد تسجيل الأخير للهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وكان الأهلي قد تغلب على أسوان بثلاثة أهداف مقابل لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب برج العرب في إطار الجولة 11 من الدوري المصري (طالع التفاصيل).

وتحدث النحاس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة وكل ما يلي على لسانه.

"خسرنا المباراة في الشوط الأول الحكم احتسب دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع ولكن مدهم لأربع دقائق".

"لو كان الشوط الأول انتهى بالتعادل كان الأمر سيختلف كثيرا ولكن تأثرنا نفسيا ومعنويا بسبب الهدف الثاني".

"الحكم المساعد قام بتنبيه محمود عاشور بانتهاء الوقت ولكن الأخير قال أن الساعة لم تعمل بشكل مفاجئ بعد مرور 30 ثانية من الوقت الضائع ألم يعرف كيف يحسب الوقت المتبقي وظل اللعب مستمرا لفترة كبيرة"؟

"أبارك للأهلي وللتحكيم فأنا لم أعتاد على انتقاد الأخير، ولكن أؤكد أن الخسارة جاءت في الشوط الأول فقط".