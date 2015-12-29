مباحث أسيوط تتمكن من كشف غموض مقتل صاحب مغسلة سيارات

تمكن ضباط إدارة البحث وفرع بحث الشمال برئاسة اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية وضباط مباحث مركز شرطة منفلوط ، اليوم الثلاثاء، من كشف غموض مقتل صاحب مغسلة سيارات.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز منفلوط يفيد بتلقى بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة بداخل مغسلة سيارات بناحية العتامنة – دائرة المركز بالانتقال ضباط مباحث المركز والفحص تبين أن الجثة للمدعو " أبو طالب . ع . ع "40 سنة - صاحب مغسلة سيارات مقيم بالعتامنة – دائرة المركز مصاب بطلق نارى بالرأس فتحة دخول وخروج من الناحية اليسرى راقداً على أريكة داخل مغسلة سيارات تحت الإنشاء مبنية بالطوب الأحمر بدون باب - خاصة به - وعثر بجواره على مقذوف .

وتبين سرقة توك توك وإطارين ،وجهاز كمبيوتر ( شاشة – كيسة –سماعة – كي بورد )و( 4 ) جراكن زيتو دفاية وهاتف محمول خاص بالمجنى عليه، بسؤال شقيقة المدعو "حمزه . ع . ع . "50 سنة- فلاح ومقيم بذات الناحية لم يتهم أحدا ولم يشتبه فى أحد جنائياً.

وأثناء السير فى خطة البحث توصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه المدعو "صديق . م . ص .ف" . وشهرته محمود، 23 عاما، سائق توك توك ومقيم برميح - دائرة المركز نظراً لحاجته للمال لمروره بضائقة مالية وارتباطه بالمجنى عليه بعلاقة صداقة منذ فترة وتردده عليه من آن لآخر وبتاريخ الواقعة كان برفقة المجنى عليه وقام بمغافلته أثناء نومه واستولى على سلاح نارى خاص بالمجنى عليه، يحتفظ به أسفل الوسادة التى ينام عليها أثناء تواجده بالمحطة – وأطلق علية عيار نارى أودى بحياته وقام بسرقة المنقولات الخاصة بالمجنى عليه .

وعقب تفنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بوجود علاقة صداقة فيما بينه وبين المجنى واقتراضه التوك توك من قيادته برفقته ونظراً لمروره بضائقة مالية فقد عقد العزم وبيت النية على سرقة المجنى عليه مستغلا مبيته داخل المحطة وسرقة التوك توك وبعض المنقولات وأنه بالأمس وعقب تأكده من استغراق المجنى عليه فى النوم بتلك الحجرة قام بسرقة محتويات الورشة السابق ذكرها.

وخشية افتضاح أمره، فى صباح اليوم قام بقتله بواسطة السلاح الذى يحتفظ به المجنى عليه أسفل الوسادة التى ينام عليها، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة و ( 29 ) طلقة من ذات العيار كما أرشد عن المسروقات سالفة الذكر، وجار تحرير الحضر اللازم والعرض على النيابة.