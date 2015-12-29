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صندوق تحيا مصر يبدأ مشروع توزيع 1000 سيارة تاكسي

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توزيع 1000 تاكسي

بدأ صندوق تحيا بمشروع توزيع 1000 سيارة تاكسي، بالتعاون مع الصندوق الإجتماعي للتنمية، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتشغيل الشباب للحد من مشكلة البطالة.

تم الإنتهاء من تنفيذ القرعة العلنية في الـ 9 محافظات الأكثر إحتياجًا للمشروع وهم “الشرقية و العاشر من رمضان – دمياط – المنوفية – كفرالشيخ – الفيوم – أسيوط – الوادي الجديد – قنا – الأقصر”.

وتم الكشف الطبي الخاص بتحليل المخدرات لمن فازوا في القرعة العلنية في المحافظات الأكثر استحقاقًا، وجاري استخراج خطابات المرور ووثائق التأمين على سيارات التاكسي لإعداد ملف السيارات كاملا تمهيدا للتسليم.

 

توزيع 1000 تاكسي

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أونا

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