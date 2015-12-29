جامعة كفر الشيخ: إنشاء وتفعيل مجموعات بحثية للنهوض بالبحث العلمى

ناقش الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، اليوم الثلاثاء ، بمجلس الجامعة، تفعيل مبادرة إنشاء المجموعات البحثية والخريطة البحثية.

وقال القمرى خلال الاجتماع إن هذه المجموعات سوف تكون الكيان الشرعى والرسمى للبحث العلمى بالجامعة، وإنها تستهدف تطوير وتنمية البحث العلمى من أجل الخروج بمنتج يستفيد منه المجتمع، فهى بمثابة هيكلة للكوادر البحثية داخل الجامعة بدلا من العمل الفردى المتناثر ودعما للجودة الجماعية للبحث العلمى، من حيث الكم والكيف، وضمانا لشفافية النتائج نتيجة للعمل الجماعى كما سوف تكون ضمانا لاستثمار المعامل العلمية داخل الكليات على النحو الأمثل لتحقيق استراتيجية الجامعة فى النهوض بالبحث العلمى.

وأضاف القمرى أنه سوف يتم تشكيل مجلس علمى برئاسة الدكتور سيد حجازى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا يكون من مهامه الإشراف على هذه المجموعات وتقييمها، وذلك تشجيعا للبحث والترجمة وكذلك سوف يكون من مهامه اقتراح خطة علمية للبحث العلمى بالجامعة واقتراح إنشاء المجموعات البحثية ووضع خريطة بحثية لهذه الجامعة.

وصرح القمرى بأن بداية المجموعات البحثية سوف يكون فى الكليات العلمية والطبية أنه سوف يتم بحث سبل التعاون مع الباحثين المصريين فى الخارج لاختراق الحصار العلمى والمعرفى لبعض التخصصات العلميه لدول العالم الثالث .

وأشار القمرى إلى أهمية المجموعات البحثية فى ربط الجامعة بالمجتمع الصناعى من خلال البحوث التعاقدية لمساعدة القطاعات الصناعية فى صياغة أفكار ومنتجات تستفيد منها هذه الكيانات الصناعية وكذلك الاستفادة من التدريب العملى للباحثين داخل هذه القطاعات.

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