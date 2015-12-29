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الجبير: السعودية وتركيا تتفقان على إنشاء مجلس تعاون استراتيجى

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الجبير: السعودية وتركيا تتفقان على إنشاء مجلس تعاون استراتيجى الجبير: السعودية وتركيا تتفقان على إنشاء مجلس تعاون استراتيجى
أعلن عادل الجبير وزير الخارجية السعودى اتفاق المملكة العربية وتركيا على إنشاء مجلس تعاون استراتيجى مشترك بين البلدين.

وقال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير اليوم الثلاثاء أن المملكة وتركيا اتفقتا على ضرورة إنشاء "مجلس تعاون استراتيجى" لتعزيز التعاون العسكرى والاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.

وأضاف الجبير فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركى عقب محادثات فى الرياض بين العاهل السعودى الملك سلمان والرئيس التركى طيب أردوغان "نتج عن اجتماع القائدين رغبتهما فى تشكيل مجلس تعاون استراتيجى رفيع المستوى بين البلدين."

وأضاف "مجلس التعاون الاستراتيجى هذا سيكون مهتما بأمور عديدة بما فيها الأمور الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها."

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