عادل الجبير: الحل فى سوريا يجب أن يكون سياسيا ولا يشمل بشار الأسد

قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، إنه بحث مع وزير الخارجية التركى كيفية التصدى للإرهاب والتدخلات الإيرانية السلبية فى المنطقة، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تؤمن بحق كل دولة بالدفاع عن نفسها.

وأضاف وزير الخارجية السعودى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركى بالرياض، أن الحل فى سوريا لابد أن يكون سياسيا مبنى على مبادئ جنيف، وأن هذا الحل لا يشمل بشار الأسد، مشيرا إلى أن المعارضة السورية أنجزت خطوة تاريخية باجتماعها الذى عُقد فى العاصمة السعودية الرياض، وأن الوثيقة التى خرجت بها تلك المعارضة كانت واضحة ولا وجود لبشار الأسد فيها.

وكشف وزير خارجية المملكة العربية السعودية، أن مجلس التعاون الاستراتيجى المشترك الذى تم الاتفاق على انشاؤه بين المملكة العربية السعودية وتركيا، سيساهم فى نقلة نوعية فى علاقات الرياض وأنقرة، لافتا إلى أن السعودية وتركيا بحثتا أهمية التحالف الإسلامى ضد الإرهاب.